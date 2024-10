I sei mesi di attività del percorso partecipativo della RAG: evento finale di restituzione

Grosseto: Mercoledì 30 ottobre, alle 18, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto si terrà l’evento finale di restituzione dei 6 mesi di attività del percorso partecipativo volto all’argomento territoriale della RAG, la rete antidiscriminazione grossetana, un coordinamento provinciale di associazioni, enti pubblici e cittadini, uniti dall’obiettivo di contrastare la diffusione di qualsiasi forma di discriminazione.

La RAG opera dal 2016 attraverso iniziative di vario genere, eventi formativi e informativi, iniziative di sensibilizzazione, campagne, sportelli di segnalazione e supporto, spettacoli.

La Provincia di Grosseto ha promosso un percorso partecipativo, co-finanziato dall’Autorità Regionale per la Partecipazione che si conclude nel mese di ottobre. Le risorse, per un ammontare di 14mila euro, sono state impiegate per finanziare il percorso partecipativo con le varie iniziative pubbliche in programma che si sono svolte da luglio a ottobre.

Il percorso partecipativo è stato coordinato dalla società Simurg Ricerche, che da anni supporta le Pubbliche Amministrazioni e le comunità locali nei processi di condivisione delle politiche pubbliche.