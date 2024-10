A Gustatus 2024 debutta DeGustatus: il salone del vino di Orbetello

Orbetello: Ogni giorno durante Gustatus 2024, nella suggestiva sala "Ex Frontone" in Piazza della Repubblica, sarà possibile degustare vini di diverse cantine con le associazioni di Sommelierie e il personale di sala di grandi Hotel del territorio oltre a interagire con i produttori in un'atmosfera intima e conviviale. E' DeGustatus, uno spazio dedicato ai produttori di vino a cura di Emiliano Leuti e del Consorzio Welcome Maremma.

L'evento, a pagamento, è aperto a tutti, dagli appassionati ai professionisti nei seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 17:00 alle 23:00 e domenica dalle 11:00 alle 17:00.

Prezzo dei biglietti: 1 biglietto 15€ - 2 biglietti 25€ - 3 biglietti 35€ - 4 biglietti 40€ - da 4 biglietti in su 10€ a biglietto, da poter utilizzare anche dalla stessa persona nelle 4 date del Salone del Vino. Per i soci di associazioni di sommelierie il biglietto costa 10€.