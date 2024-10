Cultura Capalbio: tre nuovi appuntamenti per il weekend 29 ottobre 2024

Capalbio: Tornano gli appuntamenti culturali organizzati da Fondazione Capalbio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si comincia venerdì 1° novembre, alle ore 17, con l’inaugurazione alla Galleria “Il Frantoio” della mostra fotografica “Visioni” di Giovanna Nuvoletti. Sabato 2 novembre, invece, si terrà sempre alla Galleria, alle ore 18, la presentazione del libro “La magnifica porta. Un paese chiamato Afghanistan” di Duilio Giammaria. Dialogherà con l’autore Alberto Negri. Domenica 3 novembre, infine, alle ore 11.30, alla Galleria “Il Frantoio” ci sarà il talk “Far parlare le fotografie” con Giovanna Nuvoletti, Valeria Viganò e Marco Delogu.

"Visioni". Quasi tutte le immagini esposte sono state scattate da Nuvoletti con uno smartphone dotato di un'alta qualità fotografica. I visitatori potranno apprezzare fotografie non costruite, assolutamente genuine, raffiguranti ambienti urbani, oggetti, edifici, persone o spiagge, che l'artista sente di poter trasformare, appunto, in una visione. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 16 novembre. "La magnifica porta (edito da Marsilio Editori)". Da Kabul a Baghdad, da Teheran a Beirut, l'autore e Alberto Negri dialogheranno sulla situazione attuale del mondo e sul come (e se) usciremo da antichi e recenti conflitti. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito info@fondazionecapalbio.it.



