Domenica a Grosseto la Festa della Marcia Toscana

Appuntamento al Campo Zauli a partire dalle ore 10:00, si assegnano le ultime medaglie della stagione all'aperto

Grosseto: Grosseto protagonista per il finale della stagione dell'atletica toscana: è infatti in programma per domenica 3 novembre al Campo Scuola Bruno Zauli la Festa della Marcia, manifestazione valida come finale del Trofeo Toscano e seconda prova del campionato di società su pista per il settore promozionale.

L'organizzazione è dell'Atletica Grosseto Banca Tema, con il programma della mattinata che prevede sette diverse partenze tra le varie categorie e una partecipazione che, come sempre, vedrà gli atleti affluire da ogni angolo della regione.

Società di casa che parteciperà al completo con tutti i suoi portacolori e, per favorire l'avvio a questa storica specialità, è stata inserita una prova sugli 800m per gli Esordienti A, categoria che vedrà al via i giovanissimi atleti nati negli anni 2013 e 2014.

Il programma di domenica 3 novembre:

09:30 - Ritrovo

10:00 - 800m Eso A Maschili

10:10 - 800m Eso A Femminili

10:30 - 2km Ragazzi

10:50 - 2km Ragazze

11:10 - 3km Cadetti/e

11:40 - 3km A/J/P/S Maschile

12:10 - 3km A/J/P/S Femminile

12:30 - premiazioni CDS e Gare Individuali

(foto Moscati/Atletica Grosseto)