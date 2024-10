Hockey trattativa lampo. Il presidente Pericoli: «Oscar è un gran giocatore ci darà una grossa mano»

Castiglione: La Blue Factor Castiglione comunica di aver raggiunto l’intesta con Oscar La Sorsa, prodotto del vivaio del Follonica. Proprio nell’ultimo giorno di mercato c’è stata la trattativa e il presidente dell’Hc Castiglione Marcello Pericoli ha subito trovato l’intesta con il giovane prospetto, uno dei giocatori più interessanti, considerata la sua età, del massimo campionato italiano.



Purtroppo però, La Sorsa sarà disponibile per la prima squadra, la serie A2, solo a partire dal mese di gennaio 2025, quando si riaprirà la finestra di mercato. Oscar potrà però giocare in serie B. La carriera di Oscar La Sorsa (Bonarelli), nato l’8-10-2002 è stata tutta nelle file del Follonica, raggiungendo la prima squadra in A1 dopo la trafila delle giovanili. Dopo un’apparizione nel 2019, il minutaggio è sempre salito, così come i gol: la scorsa stagione 12 reti solo fra campionato e playoff, 2 in Coppa Italia, oltre a 4 centri nella World Skate Europe.

«E’ stata una trattiva lampo – ha confermato il presidente Pericoli – e abbiamo trovato l’accordo con Oscar in pochi minuti. Peccato però che La Sorsa possa giocare solo in serie B, e sarà costretto a saltare la Coppa Italia e le prime partite del campionato di A2. Quando potrà essere disponibile per il campionato ci darà certamente una grossa mano».