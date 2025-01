Hockey Serie A2, la Blue Factor riparte con il big-match a Camaiore

I biancocelesti di Massimo Bracali potranno utilizzare anche Oscar Lasorsa. La serie B inizia il campionato e ospita il Cgc Viareggio al Casa Mora. Ferme le giovanili

Castiglione: Passate le feste di Natale, la Blue Factor Castiglione in serie A2 è chiamata subito ad un altro big-match a Camaiore contro la Rotellistica, per la quarta giornata di campionato, arbitro Roberto Toti di Salerno. Una sfida, quella di sabato sera al Pardini Sport Center alle 20,45, già importante per la truppa biancoceleste di Massimo Bracali, che avrà per la prima volta a disposizione anche Oscar Lasorsa, ora disponibile con il tesseramento per giocare anche in questa categoria. Durante la pausa dopo qualche giorno libero, Massimo Bracali, Federico Paghi e il preparatore atletico Riccardo Papini hanno fatto una sorta di richiamo, per presentarsi al meglio in questo 2025. «Abbiamo iniziato con tre vittorie il campionato, ma dobbiamo migliorare – ha detto proprio l’allenatore Bracali, nel presentare la sfida contro il Camaiore – La Rotellistica è una squadra solida, che di fatto farà il suo esordio interno dopo aver giocato due partite in trasferta, vinte, e già osservato il turno di riposo. In panchina c’è un tecnico come Alberto Orlandi e la rosa è sicuramente importante. Per noi sarà un bel banco di prova».

Come detto, dopo il recupero di Serse Cabella, la squadra è praticamente al completo, anche se Mattia Piro non è del tutto guarito dai guai muscolari. Il Camaiore dopo la vittoria a Salerno ha vinto anche contro i Pumas, e oltre all’ex portiere Marco Bandieri, da tenere d’occhio il veterano Davide Motaran, e giocatori del calibro di Niccolò Mattugini, German Reinuba Ballestero e il giovane 23enne argentino Bruno Eduardo Alonso Moreno, arrivato dal Sarzana, dopo aver iniziato nel Lomas de Rivadavia e poi in Portogallo all’Oeiras.

Da questo fine settimana inizia anche il campionato di serie B: per la Blue Factor, reduce dalla vittoria nel girone di qualificazione di Coppa Italia e a metà marzo se la vedrà in finale contro l’Amatori Vercelli, l’esordio è al Casa Mora questo sabato alle 18, arbitro Francesco Marra di Salerno, contro il Cgc Viareggio.

Ferme le squadre giovanili che riprenderanno la prossima settimana.