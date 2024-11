Hockey A2, per la Blue Factor domenica di derby

Castiglione della Pescaia: Fine settimana in trasferta per le squadre della Blue Factor.

Per la serie A2 di Massimo Bracali, domenica tempo di derby al Capannino, alle 18, contro l’Iren Follonica, per la quarta giornata, prima di ritorno della Coppa Italia. Una gara sempre complicata per i biancocelesti, che potrebbero recuperare Serse Cabella. Una sfida da vincere, per rimanere in scia al Matera per poi giocarsi tutto la prossima settimana al Casa Mora contro i lucani, e sperare poi di un inciampo della squadra di Antezza a Follonica nell’ultimo turno.

Questo venerdì 8 novembre la prima squadra a scendere in pista è l’under 23: al Casa Mora sfida contro il Follonica, alle 19.30. Sabato impegno a Viareggio contro l’Spv per l’under15, reduce dal torneo in Spagna: la partita è alle 15. Sempre a Viareggio contro l’Spv, impegno per la serie B, alle 18. Domenica l’under17, alle 10.30, va a sfidare il Sarzana.