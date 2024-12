Grosseto: Giovane lupo soccorso dai pomieri. Era al bordo di una strada alle porte della città. La prima partenza della sede centrale di Grosseto del vigili del fuoco è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi per il recupero di un canide, riconosciuto come giovane lupo dalla veterinaria intervenuta sul posto che, per cause imprecisate, giaceva ferito ai bordi della strada statale Aurelia in prossimità del ponte Mussolini.

La dottoressa del servizio veterinario della regione Toscana, coadiuvata dal personale di questo comando e dal personale del servizio comunale per il recupero dei randagi, ha sedato l’animale ed ha provveduto a trasferirlo presso clinica veterinaria idonea per valutarne le condizioni di salute.