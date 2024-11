Grosseto: Entrata in vigore del regolamento comunale aggiornato Sagre e Feste

Grosseto: Il Consiglio comunale di Grosseto, con deliberazione numero 110 del 29 ottobre, ha approvato le modifiche in aggiornamento al testo del “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande durante sagre e feste”, inizialmente adottato con deliberazione del Consiglio comunale numero 165 del 30 novembre 2018.

Tutti i documenti aggiornati sono pubblicati e liberamente disponibili in formato Pdf nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente e nelle pagine web dedicate del nuovo sito istituzionale del Comune di Grosseto. LINK: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/regolamento-per-la-disciplina-delle-sagre-e-feste-temporanee/. Le nuove disposizioni aggiornate del regolamento comunale sono già entrate in vigore, essendo trascorsi i termini di pubblicazione dello stesso. Tutti i soggetti organizzatori le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del Comune di Grosseto, come disciplinate ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale della Toscana numero 62/2018 e ss.mm.ii., quali a mero titolo di esempio, associazioni, soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), società di promozione dello sport, partiti politici, comitati parrocchiali, ed altri, sono invitati a consultare le nuove disposizioni aggiornate, come richiamate nel regolamento comunale, in tempo utile al fine di organizzare le manifestazioni temporanee pianificate.

La domanda di ammissibilità per l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso di ciascuna iniziativa, a prescindere dalla durata della stessa, deve essere presentata a cura del soggetto organizzatore al Comune di Grosseto, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, almeno 30 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa medesima.

In seguito all’accoglimento della domanda di ammissibilità, l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso delle iniziative ammissibili è comunque soggetto alla trasmissione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), da presentarsi tramite il portale telematico Star Suap del Comune di Grosseto, attestante l’esercizio temporaneo dell’attività in oggetto, in particolare contenente l’endoprocedimento di cui alla notifica sanitaria ai sensi dell’articolo 6 del regolamento numero 852/2004 e ss.mm.ii., e corredata di ogni ulteriore documento necessario.