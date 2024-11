Dipendenze giovanili: se ne parla alla Chelliana durante l’evento organizzato Farmacie Comunali

Grosseto: Si terrà il giorno venerdì 29 novembre 2024, alle ore 10:00, presso la Biblioteca Chelliana di Grosseto, l’evento di presentazione del libro “L’età dello sballo: giovani, droghe, psicofarmaci, tra conformismo e dipendenza” dell’autrice Laura Pigozzi.

L’incontro, voluto fortemente dalle Farmacie Comunali Riunite di Grosseto, in collaborazione con il Comune di Grosseto, l’Istituto Comprensivo 2 e Scuola Secondaria di I grado MdG Chelli rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle problematiche legate alle dipendenze giovanili, analizzandone le cause, gli effetti e le possibili strategie di prevenzione. Un evento pensato per generare uno spazio di dialogo aperto e costruttivo, dove istituzioni e cittadinanza possano confrontarsi tra di loro per comprendere meglio i fenomeni che portano i giovani verso comportamenti a rischio. In tal senso l’iniziativa vuole stimolare anche la consapevolezza sull’importanza di interventi educativi e di sostegno che coinvolgano famiglie, scuole e comunità locali in un’azione virtuosa congiunta.

Come sottolineato dal Dr. Renato De Falco, amministratore delegato delle Farmacie Comunali Riunite: “La salute pubblica non si limita alla cura delle malattie, ma comprende anche la prevenzione e la sensibilizzazione. Con questo incontro, le Farmacie Comunali Riunite vogliono confermare il loro impegno come punto di riferimento per il benessere della comunità, con un’attenzione speciale ai giovani e alle famiglie.”

Anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante hanno rimarcato il valore dell’iniziativa: “Parlare di droghe, psicofarmaci, conformismo e dipendenze – spiegano sindaco e assessore - è molto importante. Si tratta di temi spesso trascurati o comunque non affrontati in modo adeguato. È invece cruciale mettere questi argomenti al centro del dibattito pubblico, coinvolgendo i giovani vogliamo – concludono Vivarelli Colonna e Amante - stimolare la consapevolezza dell’importanza di interventi educativi e di sostegno con famiglie, scuole e comunità locali unite in un’azione virtuosa.”

Lo stesso presidente delle Farmacie Comunali Riunite Dr. Giulio Tambelli ha precisato: “le Farmacie Comunali non sono semplici punti di dispensazione di farmaci, ma veri e propri presidi sociali, luoghi dove la salute delle persone viene messa al centro, non solo attraverso servizi sanitari efficienti, ma anche con un’attenzione concreta alle esigenze quotidiane di ogni cittadino.

Tambelli ha poi aggiunto: “La nostra politica è orientata verso un’azione che punta non solo alla qualità del servizio, ma anche a consolidare il ruolo delle Farmacie Comunali come fulcro di solidarietà e supporto sociale. Crediamo fermamente che una comunità più sana e più consapevole passi attraverso iniziative come questa, in modo da poter coniugare in modo armonico prevenzione, educazione e servizi di prossimità. Proseguiremo con determinazione su questa strada, collaborando con istituzioni e cittadini per costruire un modello di sanità locale che sia sempre più vicino e attento ai bisogni delle persone.”

L'assessore alle Partecipate, Fabrizio Rossi, ha posto l'accento sul ruolo di FCR: “Farmacie comunali rappresentano una realtà al servizio del territorio, sempre più al passo con i tempi e sempre più connessa al tessuto grossetano. Iniziative di questo genere e collegate a temi così sensibili e attuali – ha concluso Rossi – lo dimostrano.”

La Prof.ssa Michela Maggi, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo 2 ha invece dichiarato: “Eventi del genere sono molto importanti perché danno la giusta attenzione ad uno degli aspetti più critici nella vita dei ragazzi, ovvero la facilità di cadere nella trappola delle dipendenze e di estraniarsi in modo pericoloso dal mondo e dalla vita reale.”

L’evento sarà aperto al pubblico e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Nel corso della conferenza stampa la Dr.ssa Simona Laing, direttore delle Farmacie Comunali Riunite, ha anche illustrato i dati dell’indagine di customer satisfaction 2024 relativa alla qualità dei servizi erogati proprio dalle Farmacie Comunali. L’indagine, condotta dalla società Target Call, ha evidenziato alti livelli di soddisfazione tra gli utenti dei servizi delle Farmacie Comunali Riunite.

I dati principali includono:

• Il 60% di utenti molto soddisfatti dei servizi della Farmacia n.3 (Via dei Mille).

• Il 76% che valuta ottimo il servizio CUP e di rinnovo della tessera sanitaria.

• L’89% che si dichiara molto soddisfatto del servizio di consegna farmaci a domicilio.

• Il 64% che esprime grande soddisfazione per il Centro Estetico “La Boutique del Benessere”.

• Il 75% che considera eccellente il servizio infermieristico a domicilio.

“I dati di customer satisfaction che presentiamo oggi – ha poi concluso il Dr. De Falco - testimoniano il riconoscimento da parte della cittadinanza del nostro impegno costante a migliorare, ampliando e affinando l’offerta di servizi per rispondere in modo sempre più mirato alle necessità del territorio.”