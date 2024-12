Gli alberi di Natale dei bambini a Aurelia Antica Shopping Center

Grosseto: Aurelia Antica Shopping Center si prepara a una vera e propria invasione di alberi di Natale. Da venerdì 6 dicembre, infatti, nella galleria del centro commerciale di Grosseto – già addobbata a festa per i giorni più magici dell'anno – sarà allestita l'esposizione degli alberi addobbati dagli alunni delle scuole grossetane che hanno partecipato al progetto natalizio proposto da Aurelia Antica. Un progetto all'insegna della creatività che ha coinvolto i bambini nella realizzazione di uno dei simboli più amati del Natale, utilizzando materiale fornito proprio dal centro commerciale.

Le scuole che hanno partecipato sono l'istituto Santa Lucia (con 3 classi delle sezioni dell'infanzia), il Cottolengo (con 3 classi dell'infanzia e una classe del nido), l'Istituto comprensivo Grosseto 1 (con 3 classi) e l'Istituto comprensivo 4 (con 12 classi).

Il risultato della fantasia dei bambini sarà la maxi-esposizione dei loro alberi di Natale in galleria: da venerdì 6 dicembre, ogni giorno, tutti potranno ammirarli al centro commerciale. E non solo: sarà possibile anche scegliere il proprio preferito a suon di like. Ogni albero, infatti, sarà fotografato e pubblicato sulla pagina Facebook del centro commerciale, Aurelia Antica Shopping Center.

Venerdì 20 dicembre alle ore 16.30 è in programma una grande festa finale e tutti sono invitati a partecipare: nell'occasione verranno premiati da una giuria i tre migliori alberi di Natale tra quelli esposti in galleria. Ma il contest social continuerà: anche nei giorni successivi sarà possibile scegliere il proprio albero preferito tra le foto pubblicate su Facebook, e l'albero di Natale che avrà ottenuto più “like” riceverà un altro premio speciale. Ma le sorprese natalizie sono in arrivo per tutti.

