Dalla regione Giovedì 10 allerta giallo per rischio idraulico, idrogeologico, vento e mareggiate 9 ottobre 2024

Pamela Pucci

Firenze: Un nuovo allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore, vento forte e mareggiate è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed avrà valore per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Interessate soprattutto le valli dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Remo e del Serchio, la Valtiberina, la Garfagnana, la Lunigiana, il Mugello e la Valdisieve, la Versilia, la costa pisana e livornese, le isole.

Una nuova perturbazione transiterà sulla Toscana. Già nella giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre, si avranno piogge deboli sulle zone nord occidentali, ma dalle prime ore di domani, giovedì 10, precipitazioni più intense, anche a carattere di temporale, si sposteranno da ovest verso est, con rovesci più frequenti al centro-nord della regione. Le precipitazioni più significative sono previste nelle zone prossime ad Appennino, Apuane e Pratomagno. Venti forti soprattutto sui rilievi appenninici e sottovento ad essi. Oggi mare mosso e molto mosso a nord di Capraia e sulla costa costa grossetana meridionale. Domani, giovedì, mari molto mossi e agitati a nord di Piombino, Gorgona e Capraia. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



