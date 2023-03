Giovani promesse della letteratura aquesiana sotto la “lente di valorizzazione”

Acquapendente: Giovani promesse della futura letteratura aquesiana sotto l’attenta “lente valorizzazione” del Comune di Acquapendente . Questa l’interessante “chiave di lettura culturale” per comprendere la scelta da parte dell’Ente di Piazza Girolamo Fabrizio di ospitare Ilenia Costa (fotografia) Domenica 12 Marzo alle ore 17.30 in un evento tematico all’interno del Museo Civicio Dicoesano con moderatrice Silvia Araceli.

Assieme a Lei il libro la “Voce del Silenzio” che come sottolinea la Casa Editrice Scatole Parlanti “ traccia un interessante excursus sulla situazione delle donne native americane negli Stati Uniti. A distanza di cinquecento anni dall’arrivo degli europei, le donne amerindie sono ancora vittime di violenze e discriminazioni a causa di un’ingarbugliata legislazione che le priva di un’effettiva protezione. Un’interessante disamina da molti punti di vista: storico, sociologico, giuridico e politico”.

La Costa è nata ad Acquapendente (VT) nel 2000. Laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università degli Studi di Siena, dopo uno stage alla Camera di Commercio Belgo-Italiana a Bruxelles ha continuato gli studi magistrali in Relazioni internazionali e diplomatiche. Scrive per uRadio ed è autrice e conduttrice del podcast Ma che generə di linguaggio!. Fa parte del Tavolo di lavoro sul linguaggio di genere per l’Università di Siena, con il quale ha contribuito alla stesura delle Linee Guida per un Linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo. È coautrice del libro per l’infanzia Ilenia and Dessi meet Jean the Bookseller (2021).