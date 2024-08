Giovani agricoltori, pubblicato il bando da 3,2 milioni per favorire l’imprenditoria

Firenze: E’ stato pubblicato con decreto n. 17302 del 25 luglio 2024 il bando tanto atteso della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024.



Inserito nel progetto regionale “Giovani Sì” per l’autonomia dei giovani, il bando vuole incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori con l’obiettivo non solo di favorire il ricambio generazionale ma anche sostenere la permanenza degli under 40 nelle aree rurali.

Le domande potranno essere presentate dal 18 settembre al 31 ottobre.

“Per sostenere il sogno imprenditoriale dei tanti ragazzi che scelgono di costruirsi un futuro in campagna – ha detto il presidente Eugenio Giani - dobbiamo sostenere le misure necessarie a favorire il ricambio generazionale e questo bando è una delle risposte della strategia che stiamo mettendo in atto per rendere la Toscana sempre più competitiva e attraente”.

“Vogliamo sostenere fortemente l’insediamento di giovani agricoltori nelle nostre campagne – ha detto la vicepresidente Saccardi - Questo non solo contribuisce a combattere l’invecchiamento progressivo dell’imprenditoria agricola che anche in Toscana si sta verificando, ma aiuta lo sviluppo delle imprese agricole favorendo una maggiore dinamicità e vitalità del sistema produttivo perché i giovani sono naturalmente più propensi all’innovazione, all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali”.