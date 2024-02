Giorno del Ricordo: 10 febbraio, seduta solenne del Consiglio regionale

Appuntamento alle ore 11, presso il Teatro comunale di Laterina, in provincia di Arezzo



Firenze: Il Consiglio regionale della Toscana celebrerà il Giorno del Ricordo sabato 10 febbraio alle ore 11, in seduta solenne, al Teatro comunale di Laterina (via San Giuseppe, 32 – Laterina Pergine Valdarno), in provincia di Arezzo.



Istituita con legge del 30 marzo 2004, la commemorazione vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Dopo il saluto e l’intervento del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, seguiranno il saluto del sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, una lettura di testimonianza di Maria Claudia Valdini, figlia di profughi istriani, l’intervento di Guido Giacometti, esule istriano e referente per la Toscana dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e le conclusioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Alla seduta solenne, dopo una breve pausa, seguirà la deposizione di una corona d’alloro presso il Cippo commemorativo, in ricordo dei Martiri delle foibe (in via vecchia Aretina), con visita alle baracche del campo profughi, insieme alle autorità presenti.

I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale.

La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube