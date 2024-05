Attualità Giornate del Diritto e delle Professioni: "La responsabilità amministrativa degli Enri" 9 maggio 2024

Grosseto: Venerdì 10 maggio alle ore 15 presso l’Aula Magna 2 della Fondazione Polo Universitario Grossetano si terrà l’incontro dedicato alla Responsabilità amministrativa degli enti - normativa introdotta dal D.lgs. 231/2001 - per il ciclo di conferenze “Le giornate del diritto e delle professioni” organizzate da Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Consiglio Notarile di Grosseto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto. Presiedono e coordinano il seminario: il Professore Filippo Dami del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Colonnello Nicola Piccinni, il Dottor Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria; modera il Professor Dami. Ne discutono: l’Avvocato Mirko Guggiari del Foro di Siena

l’Avvocato Riccardo Lottini dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto

il Tenente Colonnello Umberto Piro Comandante del Nucleo Polizia Economico - Finanziaria della GDF di Grosseto La responsabilità scientifica ed organizzativa del progetto è dei Professori Filippo Dami e Maura Mordini. Assistendo al seminario gli iscritti agli albi professionali patrocinanti potranno conseguire crediti formativi; la partecipazione è libera e gratuita.



