NOXERIOR-NOVAIR: Filctem ha chiuso un accordo di partecipazione agli utili aziendali

Grosseto: Questo mese, in seguito a un innovativo accordo sottoscritto da Filctem Cgil e azienda nel novembre 2023, i lavoratori dello stabilimento Noxerior di Grosseto – del Gruppo Novair - si vedranno per la prima volta riconoscere in busta paga un “premio di partecipazione” per aver raggiunto importanti risultati sul piano degli utili aziendali. Premio che per questo primo anno avrà un tetto massimo di 3.350 euro, graduato in base all’anzianità di servizio.



L’accordo di partecipazione recentemente approvato dall'assemblea dei lavoratori su proposta della Rsu Filctem Cgil, che avrà una valenza triennale, prevede che una quota degli utili aziendali siano redistribuiti ai lavoratori e verrà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio.

Grazie all’intesa tra sindacato e azienda il premio erogato in busta paga avrà una tassazione ridotta al 5%, ma potrà anche essere erogato come “welfare aziendale”. Del pacchetto fa parte anche il riconoscimento della 14esima mensilità non prevista nel contratto collettivo nazionale di categoria. Risultati positivi per i lavoratori, che si aggiungono a un precedente accordo stipulato lo scorso anno, che, a fronte dell'impegno straordinario per consegnare all’Onu una grossa commessa di macchinari per l'ossigeno medicale, ha consentito la stabilizzazione di tutti gli addetti impiegati a tempo determinato.

«Questa soluzione - sottolinea Fabrizio Dazzi, segretario provinciale di Filctem Cgil - ci lascia soddisfatti per più di un motivo. Intanto perché i lavoratori sono stati messi per la prima volta nelle condizioni di partecipare agli utili dell’azienda in una logica di corresponsabilizzazione rispetto agli obiettivi di budget. Poi perché già da quest'anno, in un contesto nel quale l'inflazione erode il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, gli addetti di Noxerior potranno contare su un'integrazione significativa al loro salario, in seguito ai buoni risultati di fatturato dell'azienda maturati nel 2023. Un ulteriore motivo di soddisfazione, poi, dal punto di vista sindacale risiede nel fatto che l'accordo di partecipazione dello scorso novembre ha contenuti davvero innovativi. Che oltre al premio di produttività, riguardano anche il riconoscimento del valore della formazione, la pianificazione di incontri periodici per analizzare i mercati di riferimento, il welfare integrativo».

L’accordo per il premio di partecipazione è quindi una parte importante del contratto integrativo aziendale «sul quale Filctem-CGIL sta lavorando già da alcuni anni e ha portato in passato al riconoscimento per tutti i dipendenti della quattordicesima mensilità, ivi compresi i nuovi assunti non più penalizzati come in passato. Che mi auguro i giovani capiscano l’importanza di avere un sindacato che li rappresenti. Per questo - conclude Dazzi – nella prospettiva di relazioni industriali positive, abbiamo apprezzato la lungimiranza del management aziendale di Noxerior e della capogruppo Novair, che hanno colto l'importanza del coinvolgimento del sindacato e dei dipendenti per la crescita dell’azienda nel suo complesso. Questo apre la strada al raggiungimento di altri importanti risultati, qualificando Noxerior come eccellenza della provincia di Grosseto tanto per le sue produzioni, che per la qualità della contrattazione sindacale».