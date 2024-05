La provincia di Grosseto ospita i 31° Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri

Grosseto: La Maremma ospiterà i 31° Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri in occasione del 68° Congresso Nazionale. A partire da giugno, arriveranno in provincia di Grosseto professionisti da ogni parte d’Italia per partecipare ad una serie di competizioni sportive, che animeranno un fitto programma di attività e, naturalmente, conoscere la bellezza del territorio. Si disputeranno, infatti, tornei di calcio a 11, a 8 e a 5, ma anche la gara di vela, il campionato di padel, la corsa podistica e ciclistica. La manifestazione si svolgerà in due fasi: la prima dal 6 all’8 giugno e la seconda dal 5 all’8 settembre.



A giugno il primo appuntamento è con le partite di qualificazioni dei campionati di calcio nelle strutture sportive di Grosseto, Paganico, Castiglione della Pescaia e Follonica.





I numeri di questa edizione sono importanti: sono attese, infatti, a Grosseto oltre 1500 persone tra atleti e accompagnatori, considerando che hanno aderito all’iniziativa i professionisti di 46 ordini provinciali degli ingegneri.

Ad organizzare l’evento è l’ordine degli ingegneri di Grosseto che sta curando il programma nei minimi particolari per accogliere al meglio in Maremma i colleghi provenienti da tutta Italia.

“È per noi motivo di grande soddisfazione portare a Grosseto questo appuntamento sportivo collegato al Congresso Nazionale che sarà organizzato insieme ai colleghi di Siena, che prevede la Cena dei Presidenti e Assemblea dei Presidenti e Network giovani a Grosseto il 1 ottobre 2024 e la fase congressuale dal 2 al 4 ottobre nella città di Siena – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Grosseto - Il Campionato di calcio e le competizioni nelle altre discipline offrono un'opportunità unica per i professionisti del settore ingegneristico di interagire in un contesto informale e divertente, creando occasioni di incontro e promuovendo allo stesso tempo la pratica sportiva e lo spirito di squadra. Sarà l’occasione per far conoscere ai nostri ospiti provenienti da tutta Italia le bellezze della Maremma.”

Ma ecco il calendario delle competizioni sportive:

Campionato di calcio a 11: Torneo “Massimo Bucciantini” e “Franco Genovese” - Qualificazioni dal 6 all'8 giugno. Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali dal 5 all'8 settembre

Campionato di calcio a 8 over 40- Qualificazioni dal 6 all'8 giugno. Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali dal 5 all'8 settembre

Campionato di calcio a 5 over 50: fase unica dal 6 all'8 giugno, con eventuali finali a settembre.

Campionato di padel: dal 5 all'8 settembre presso il THE VILLAGE PADEL & TENNIS a Grosseto, con tornei maschili, maschili Over45 e femminili o doppio misto.

Campionato di tennis: dal 5 all'8 settembre con dettagli da definire

Gara podistica: la "Marcia Verde", una gara di 11,15 Km, che si terrà il 7 settembre a Roccastrada, sotto il patrocinio della UISP, del Comune di Roccastrada e della Provincia di Grosseto.

Gara ciclistica: il "Trofeo dello Scalatore", una gara di 65 km, che avrà luogo l'8 settembre a Gavorrano, caratterizzata da sette giri del circuito del Casone seguiti da un'ascesa verso Gavorrano.

Gara velica: si svolgerà dal 5 all'8 settembre, con dettagli organizzativi da definire.

La cerimonia di presentazione del XXI Campionato si terrà venerdì 7 giugno, alle ore 15, al Centro Fiere “Il Madonnino di Braccagni” (GR). La partecipazione è riservata ai partecipanti ai tornei, ai patrocinanti e agli sponsor. Il programma del convegno in collaborazione con Aermec spa sponsor dell’iniziativa, prevede: dalle 15 alle 18 gli interventi degli ingegneri Alessio Gattone, Eugenio Baldino e Gianfrancesco Santagati sul “Processo di vinificazione e l’impiantistica enologica, spunti tecnici e casi pratici”. Sarà affrontato il trend di mercato, il ciclo di vinificazione e le tecniche di dimensionamento dei locali della cantina; caratteristiche delle pompe di calore e dei terminali al servizio di un impianto enologico con case history. Modera il presidente dell’ordine degli ingegneri di Grosseto, Enrico Romualdi. Dalle ore 18 alle 19, si terrà la presentazione dei tornei e la consegna delle targhe. E a seguire fino alle 20 lo spettacolo dell’associazione Butteri della Maremma con cavalli di razza maremmana in bardatura tradizionale. Alle 20 cena a buffet.

Patrocini istituzionali

L’evento è organizzato con i patrocini di Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Civitella Paganico e Comune di Castiglione della Pescaia.

Con il sostegno di: Airtech Climatizzazione, Aermec, Alea, Banini Ivano srl, Cima Infissi, Conad, Ecoteti Srl, Il Fiorino, Garland, Mario Gennari srl, Generali Assicurazioni agenzia di Grosseto, ISI – Ingegneria Sismica Italiana, Impresa fratelli Massai, Fratelli Marconi, Metalmaremma, New Arca, Reale Mutua agenzia di Grosseto Amiata, Racing Professionale, System Power.