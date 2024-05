“Over to Over”: quattro appuntamenti con l’info point itinerante

Grosseto: Il progetto "Over to Over" è promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, in collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche



Oltre alla raccolta di dati relativi alle truffe agli anziani avvenute nel Grossetano sarà possibile, dal 20 maggio al 3 giugno, usufruire dell’info point itinerante che per quattro volte sarà a disposizione della cittadinanza con materiali illustrativi e consigli. Lunedì 20 maggio, dalle 8 alle 11, sarà possibile ricevere informazioni al Distretto di via Roma, mentre giovedì 23 e giovedì 30 maggio, dalle 8.30 alle 11.30, l’info point sarà al mercato di Grosseto. Lunedì 3 giugno, per l’ultimo appuntamento, l’info point sarà di nuovo in via via Roma sempre dalle 8 alle 11. Il progetto “Over to Over”, finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, è in collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche.

Sarà possibile anche compilare un questionario, all’indirizzo https://bit.ly/truffeanziani2024, che permetterà di mettere a confronto i dati raccolti durante le due precedenti edizioni del progetto e valutare lo stato dell’arte e l’impatto delle azioni di sensibilizzazione effettuate; già nell’ultima indagine, infatti, le attività di informazioni realizzate dalle diverse istituzioni presenti sul territorio avevano dato i propri frutti, permettendo di sventare alcuni tentativi di truffa.

I risultati dell’indagine condotta nel 2023 confermano la grande estensione del fenomeno delle truffe e l’elevato numero di persone anziane che, ogni anno, ne rimangono vittima. Più della metà degli anziani intervistati ha dichiarato di aver subito nel corso degli ultimi anni uno o più tentativi di truffa: la tipologia più frequente è quella dei falsi incaricati di aziende dei servizi, che cercano di entrare in casa per compiere furti o altri raggiri, e che il 7,4% degli anziani intervista ha subito.

Le associazioni interessate a ospitare uno degli incontri di approfondimento, somministrare il questionario tra i propri iscritti o ricevere semplicemente materiale informativo sul tema possono scrivere a simurg@simurgricerche.it o chiamare lo sportello informativo del progetto “Over to Over”, attivo al PuntoInsieme dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, al numero: 0564 483730.