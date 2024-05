L'Alternativa: "Per la Darsena servono interventi seri"

Castiglione della Pescaia: In Consiglio Comunale è stato portato, da parte della maggioranza, un intervento da € 200.000,00 per la pulizia della darsena, ormai diventata - a detta del Gruppo di opposizione L'Alternativa - quasi uno stagno.

«Abbiamo fatto presente - si legge nella nota - che la Darsena necessita di interventi radicali, quali:

la pulizia per il filtraggio e il ricambio delle acque sui massi di confine sul versante di marina di Grosseto,

una pulizia profonda

eventuale utilizzo della sabbia tolta o per ripascimento spiaggia o buttata a largo dell'imboccatura.

A proposito dell'imboccatura, dove a fronte di un intervento di oltre 3 milioni di euro (mai effettuato prima negli ultimi 15 anni quando c'era vicesindaco Nappi), ribadiamo che i pescherecci continuano ad incagliarsi e a non poter entrare. L'Amministrazione possiede 3 milioni e 800mila euro non spesi: consideriamo che sarebbe opportuno destinare tali fondi, in modo serio, al porto e alla Darsena per risolvere un problema ormai datato...30..40 anni? Ma ormai, dopo 2 anni dal loro insediamento e dopo i 10 anni precedenti, gli unici soldi spesi sono per festicciole, marketing (€ 60.000,00 all'anno per l'ufficio stampa), contributi ai soliti noti. E non si venga a dire che è una Amministrazione nuova. Eccetto Farnetani e Bartoletti sono ad oggi tutti presenti. L'unica opera concessionaria a tempo di record - conclude L'Alternativa - è stato il nuovo centro commerciale (che secondo il vicesindaco non era un centro commerciale!), per il resto... nulla».