Geotermia, un sabato di eventi in Arena Geotermica e al Parco delle Biancane

Larderello (Pi): Sarà un sabato davvero elettrizzante quello che animerà l’area geotermica cosiddetta tradizionale: sabato 8 luglio, infatti, alle ore 19:00, il ring metafisico dell'Arena Geotermica, realizzata da Enel Green Power nella torre refrigerante dismessa della Centrale 3 di Larderello, torna protagonista del Festival delle Colline Geotermiche con la prima nazionale dello spettacolo aereo “Sopra l’inferno”. L’incredibile performance del funambolo zen Andrea Loreni sarà accompagnata dalle voci del soprano Greta Buonamici e della Corale di Valle. L’evento site specific, sviluppato in maniera multidimensionale nello scenario magico della Valle del Diavolo, è un progetto firmato da Boris Vecchio e Marco Pasquinucci, a cura di Associazione Sarabanda e Officine Papage.





Un cavo di acciaio teso sull’abisso racconterà il sottile equilibro tra uomo e infinito, segnando nel cielo dell’imponente struttura postindustriale un azzardo extra-ordinario. La traversata è un atto di bellezza pura e estrema, una via tracciata dove nessuno avrebbe mai pensato ce ne potesse essere una. Il funambolo, il suo bilanciere, un cavo a creare un sottile suolo ad altezze vertiginose, diventano metafora universale del cammino umano. Camminare sul cavo teso attraverso il vuoto crea l’occasione di incontrare le parti più profonde di sé e di stare con quello che “accade” nel momento: l’insorgere della paura e l’accoglienza della paura, l’acquietarsi del pensiero e la concentrazione sull’attimo presente, lo stare nel corpo con il cavo e sul cavo, il rischio della caduta e il contatto con l’assoluto.

Al Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, invece, nell’ambito degli eventi di luglio promossi dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni di promozione del territorio, sempre sabato 8 luglio alle ore 21:30 si terrà il tributo ai Queen con la band Great Queen Rats. La serata sarà preceduta da un buffet, in collaborazione con Enel Green Power, nell’area del tirassegno adiacente l’ingresso del Parco.

A Larderello e in Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente in Toscana, oltre a soddisfare più del 33% del fabbisogno elettrico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 13mila utenti, quasi 30 ettari di serre e aziende della filiera agroalimentare, floricola e dell’artigianato. La geotermia riveste un grande valore anche dal punto di vista culturale, storico e turistico con 60mila visite all’anno, attraverso itinerari inediti nel cuore caldo di una Toscana meno nota ma molto suggestiva, immersi nelle manifestazioni naturali come geyser, putizze e fumarole che si integrano con gli impianti di produzione, i percorsi di visita e di trekking geotermico ed i poli museali del territorio.