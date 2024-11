Cronaca Vento forte, tantissimi gli interventi dei Pompieri in provincia 20 novembre 2024

Redazione

Grosseto: Numerosi sono stati gli interventi nella zona nord della provincia e nel comune di Grosseto per danni provocati dal forte vento di maestrale soffiato oggi in Maremma. Le squadre del comando dei VF di Grosseto e dei dipendenti distaccamenti stanno intervenendo su piante, rami, strutture verticali e coperture di abitazioni danneggiate dal vento e alberi abbattuti che ingombrano la sede stradale. Non si registrano, al momento, danni a persone. Seguici



