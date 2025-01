Gek Tessaro apre la 19esima edizione di PAGINEaCOLORI

Sabato 18 gennaio, alle 17,30, al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia in scena con lo spettacolo “Da secoli vivo”

Tarquinia: Una lavagna luminosa. E poi acquerelli, sabbie, inchiostri e chine. Infine, la suggestiva atmosfera delle luci soffuse di un palco. Quanto basta a Gek Tessaro per dare vita al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia sabato 18 gennaio, alle 17,30, al suo spettacolo disegnato e animato “Da secoli vivo” (tratto dall’albo “L’albero dei cento cavalli”, Lapis), che aprirà la 19esima edizione di PAGINEaCOLORI, il festival della letteratura illustrata e delle arti visive il cui tema quest’anno è “Vivi e vegeti: libri, germogli…e verdeggianti letture”, ispirato al mondo vegetale.

Protagonista della storia un castagno ultracentenario che ha incisi sulla sua corteccia, i ricordi di eventi, incontri e personaggi i quali saranno protagonisti di un trascinante racconto, dal punto di vista un albero che ha visto cambiare gli esseri umani e il mondo, il cielo e il linguaggio, le culture e le lingue, ha osservato e sentito tutto, senza giudizio, fedele unicamente a se stesso, senza muoversi di un solo passo. Poeta della parola e del segno, Tessaro ha collaborato con numerose case editrici e i suoi libri hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio “Andersen” come autore e illustratore e il premio nazionale “Nati per leggere”. Oltre a scrivere e illustrare, da anni Gek Tessaro, insieme a Lella Marazzini, porta in giro per l'Italia i suoi spettacoli di "teatro disegnato", conduce laboratori di educazione all’immagine, letture animate e incontri con i bambini. Lo spettacolo è a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti. PAGINEaCOLORI è promosso dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica), attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione è affidata all’associazione Dandelion. Il festival ha il sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione di Archeoares e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.