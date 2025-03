Ganna, Fulmine tricolore

Il campione nazionale italiano sfreccia a 56.173 km/h di media battendo di 23" Ayuso, che si era imposto su questo stesso traguardo un anno fa. Price-Pejtersen completa il podio a 28"

Lido di Camaiore: Filippo Ganna vola nella cronometro d'apertura della Tirreno Adriatico Crédit Agricole prendendosi una bella rivincita su Juan Ayuso, che lo aveva beffato nella stessa prova un anno fa per un solo secondo. Lo spagnolo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo all'intermedio del km 5, si è arreso alla strepitosa rimonta del campione italiano che nella seconda parte di gara è stato inavvicinabile per tutti i suoi rivali. 23 i secondi che hanno separato i duellanti all'arrivo, con il podio che è stato completato da Johan Price-Pejtersen, ex campione del mondo della specialità tra gli Under 23 e a lungo seduto sull'hot seat. Tra gli uomini di classifica in top 10 anche Antonio Tiberi, 4° a 29", Derek Gee, 6° a 34", e Isaac Del Toro, 9° a 38". Più indietro Bilbao (54"), Simon Yates (55"), Giulio Ciccone e Jai Hindley (56"), Mikel Landa (1'02"), Adam Yates (1'03"), Thomas Pidcock (1'07") e Richard Carapaz (1'09").

CLASSIFICA GENERALE

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 23" Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a

ORDINE DI ARRIVO

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) - 11,5 km in 12'17", media di 56,173 km/h Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 23" Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceunck) a 28"

TAPPA 2 DI OGGI 2, CAMAIORE-FOLLONICA, 192 KM

Percorso

Tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la costa nei pressi di Cecina e proseguire nell’entroterra verso Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 20 km da ripetere una volta.

Ultimi km

Circuito finale quasi interamente cittadino con alcune svolte. Ultimi km prevalentemente rettilinei.