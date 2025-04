Adf. Monte Argentario, si concludono martedì i lavori per la bonifica idrica in via Caravaggio

Monte Argentario: Si conclude questa fase dei lavori per la bonifica idrica in via Caravaggio. Il complesso intervento di AdF fa parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Complessivamente sono stati posati 1.400 metri di nuova condotta idrica e rifatti oltre 40 allacci, per un importo complessivo di circa 850.000 euro.

Per quanto riguarda la distrettualizzazione, l'intervento effettuato è stato gestito in due fasi, prima per la demolizione del piping ormai fatiscente nel nodo generale di piazza Roma, successivamente per montaggio del nuovo piping comprensivo di nuove valvole per il sezionamento della rete di distribuzione; inoltre è stato ammodernato anche il sistema di riduzione della pressione.

Da questo nodo si dirama l'80% della rete di distribuzione di Porto Ercole, da qui sarà possibile monitorare 13 uscite e quindi 13 distretti idrici. La contemporaneità della bonifica ha permesso altresì di individuare collegamenti tra vie non noti, informazioni utilissime per avere un'efficace ed efficiente individuazione delle perdite in maniera tempestiva e mirata. Lo scopo della distrettualizzazione è proprio quello di sezionare porzioni di rete monitorando sia la portata in ingresso, ossia il volume di acqua afferente alla porzione di rete e la pressione di esercizio, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete.

Martedì 15 aprile, per allacciare gli ulteriori due tratti di bonifica, sarà necessario chiudere momentaneamente il flusso idrico: pertanto, dalle 8 alle 17 potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Fosso dell'Aiaccia, via delle Buche, via delle Rose, via del Mandrione, via Don Gabriele Paradisi, via Fosso delle Buche, viale Caravaggio dal civico 2 al civico 48 (lato numeri pari), viale Caravaggio dal civico 1 al civico 43 (lato numeri dispari). Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.