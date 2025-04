Sport Pallavolo Grosseto: Un sacco di maglie fucsia in terra follonichese 14 aprile 2025

Grosseto: "Ieri il PalaGolfo di Follonica - affermano lo staff della Pallavolo Grosseto - è stato palcoscenico per un pomeriggio all'insegna del gioco divertente e spensierato delle nostre piccoline. Uno staff allegro coeso ed effettuoso guidato dalla nostra Responsabile Elisabetta Alberti, ha accompagnato le più piccole in una giornata impegnativa di gare. Con grande partecipazione in due delle tre categorie presenti al Torneo, la nostra Società si è nuovamente distinta, infatti sia le Farfalle della nostra SuperSimo Faragli (categoria White) che le bimbe di Federica Brizzi (categoria primo Livello) hanno conquistato entrambe il primo posto. Un sacco di maglie fucsia in terra follonichese... le piccole atlete sono state seguite oltre che dalle loro Coach, anche da Caterina Martini, oramai una certezza in quanto a sorrisi teneri per ogni cucciolo di Pallavolo Grosseto; ma anche da Francesca Macchi, libero della nostra Luca Consani di Serie D e Ginevra Zambianchi con Fiamma Boccini dell’under 12 a cui vanno i nostri ringraziamenti. Un grazie alla Pallavolo Follonica per l’invito, ai genitori delle bimbe per le belle foto e adesso, prossimo appuntamento al PalaAzzurri con la terza Tappa del nostro “Trofeo Città di Grosseto” domenica 27 aprile - " conclude lo staff della Pallavolo Grosseto. Seguici



