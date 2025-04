Politica Approvato in Consiglio Comunale il Piano Strutturale del Comune di Roccastrada 14 aprile 2025

Roccastrada: nella seduta del Consiglio Comunale di giovedi scorso, è stato approvato definitivamente il Piano Strutturale del Comune di Roccastrada redatto dal Servizio Associato Urbanistica e Ambiente dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere. Il Comune si dota di un piano che si adegua alle normative vigenti con un occhio di riguardo per una miglior tutela dell’ecosistema e del paesaggio, nonché uno strumento per lo sviluppo economico e sociale del territorio al passo con i tempi. L’iter che ha portato all’approvazione del piano nasce dall’esigenza di conformare anche questo strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale, oltre al Piano Operativo che è già stato conformato nel 2019 e la cui efficacia è stata prorogata al novembre 2029. Le novità più sostanziali che prevede il nuovo Piano Strutturale rispetto alla variante attualmente in vigore sono essenzialmente le seguenti: nuovi perimetri del territorio urbanizzati, nuove strategie per il territorio urbanizzato (es. ampliamento area PIP di Sticciano Scalo, nuova area parcheggio a Roccatederighi oltre ad un’area camper). “Dopo aver prorogato le previsioni del Piano Operativo fino a novembre 2029 – queste le parole dell’Assessora all’Urbanistica Elena Menghini (foto cover) -, l’Amministrazione comunale ha approvato il nuovo Piano Strutturale. Con questo importante passaggio, il Comune dispone ora di una strumentazione urbanistica aggiornata e pienamente coerente con il quadro normativo regionale e nazionale. Siamo tra i primi comuni in Toscana a dotarci di una strumentazione urbanistica operativa fino al 2029, un traguardo che ci consente di pianificare il futuro del territorio con chiarezza, efficacia e visione strategica. Un risultato che rafforza la capacità del Comune di gestire lo sviluppo in modo sostenibile, rispondendo alle esigenze della comunità e alle sfide dell’evoluzione normativa, ambientale e paesaggistica “. Seguici



