“Game Upi tutti in campo, nessuno escluso”, la squadra della Provincia di Grosseto all’evento finale

Grosseto: Gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Pietro Aldi” hanno rappresentato la Provincia di Grosseto a Roma, lo scorso 22 gennaio, nell’ambito della cerimonia finale di GAME UPI, tutti in gioco, nessuno escluso”, il progetto dell’Unione delle Province d’Italia finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, per promuovere eventi di sport e di comunità, che sappiano da un lato sensibilizzare ad uno stile di vita sano, dall’altro favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva come momento di inclusione.

Questi i nomi dei ragazzi e delle ragazze che hanno rappresentato la Provincia di Grosseto: Angelica De Angelis, Vanessa Banchi, Leonardo Giovannetti; Giuseppe Morello;Jael Barrera; Diego Bigoni; Simone Pieri; Matteo Donati; Niccolò Gallo;Niccolò Gargani; Filippo Mariottini; Giacomo Tirocchi; Niccolò Tortora.

La delegazione della Provincia di Grosseto era inoltre costituita da Maurizio Zaccherotti della UISP, dal professore del liceo scientifico sportivo Marco Macherini; Dianora Tinti, Donatella Bigozzi e Mauro Franci dipendenti dell’amministrazione provinciale che hanno seguito il progetto sin dalle sue prime fasi, Edoardo Furi portavoce del Comitato Giovani e il suo vice Christian Marchini.

“Per i nostri 13 ragazzi è stata una bellissima esperienza, – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –condivisa con i coetanei provenienti da varie regioni d’Italia. In tutto hanno partecipato alla finale di GAME UPI di Roma oltre 400 ragazzi che componevano le delegazioni delle 20 Province coinvolte nel progetto. Le attività durante il corso dell’anno hanno interessato in tutta Italia oltre 40mila ragazzi e ragazze di 147 scuole superiori con più di 650 docenti e 290 associazioni sportive, che hanno dato vita a numerosi eventi dedicati al tema dello sport e dell’inclusione. Ma non finisce qui: l’impegno della Provincia di Grosseto continuerà con il GAME UPI 2.0 per l’anno 2025”.

Il progetto “Insieme #Sportivamente”, che la Provincia di Grosseto ha presentato come Ente capofila al Game Upi 2024 ha coinvolto: Upi regionale, le Province di Siena e Arezzo, Uisp Grosseto, Uscita di Sicurezza, Skeep Grosseto, Gea basket Grosseto, l’Istituto “Leopoldo II di Lorena”, il Liceo sportivo “Pietro Aldi”, l’Istituto “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme e l’Istituto omnicomprensivo statale “Fanfani-Camaiti”, che comprende l’Istituto professionale statale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “M. Buonarroti” di Caprese Michelangelo.