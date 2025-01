Cultura Per governare bisogna anche saper andar per mare 26 gennaio 2025

26 gennaio 2025 87

87 Stampa

Redazione

Si, ad Artemare Club foto e filmati della principessa Leonor l'erede al trono di Spagna nella sua attuale formazione di Marina a bordo della nave scuola Juan Sebastian de Elcano durante la crociera di cinque mesi che tocca porti di tre continenti. Racconta il comandante Daniele Busetto che Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, Sua Altezza Reale è Principessa di Girona, di Viana, Duchessa di Montblanc, Contessa di Cervera, Signora di Balaguer, primogenita di Filippo VI re di Spagna e della regina Letizia Ortiz Rocasolano è nata a Madrid il 31 ottobre 2005, è sorella maggiore di Sofia. Dopo la formazione nell’ Ejército de Tierra con il grado Alférez è ora Guardiamarina di prima classe dell’Armada Español. Buon vento all'erede al trono di Spagna secondo la Costituzione spagnola, da parte di Artemare Club!



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Per governare bisogna anche saper andar per mare Per governare bisogna anche saper andar per mare 2025-01-26T19:00:00+01:00 174 it Ad Artemare Club foto e filmati della principessa Leonor PT1M /media/images/I-Reali-di-Spagna-con-Leonor-in-divisa-invernale-della-Marina-spagnola.jpg /media/images/thumbs/x600-I-Reali-di-Spagna-con-Leonor-in-divisa-invernale-della-Marina-spagnola.jpg Maremma News Monte Argentario, Sun, 26 Jan 2025 19:00:00 GMT