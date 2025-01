Calcio. Serie D, il derby Grosseto-Livorno finisce 0-0

Per 70 minuti i torelli biancorossi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Possenti, ma resistono alle incursioni dei labronici

Grosseto: L’attesissimo derby tra Us Grosseto e Livorno finisce a reti bianche. I labronici non riescono a sfruttare la superiorità numerica, dopo che al 22’ del primo tempo i maremmani di mister Luigi Consonni erano rimasti in dieci per l’espulsione di Possenti. Il Grosseto tiene botta e la gara finisce in parità. Dopo questo risultato il distacco in graduatoria tra le due formazioni rimane immutato a + 10 per il Livorno.

Grosseto-Livorno 0-0

Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli, Guerrini, Bolcano, Possenti, Macchi, Sacchini, Caponi, Riccobono (dal 70' Sabattini), Sabelli, Senigagliesi (dal 46' Chrysovergis), Addiego Mobilio (dal 26' Nunziati). A disp: Lampret, Dierna, Corallini, Sabattini, Shenaj, Montemaggiore, Grasso. Allenatore: Consonni

Livorno (3-4-2-1): Cardelli, Fancelli (dal 63' Ndoye), Brenna, Risaliti, Parente (dal 58' Calvosa), Hamlili (Bonassi), Bellini, Marinari, Russo (dal 70' Gucci), Dionisi (dal 80' Malva), Rossetti. A disp: Tani, Luci, Botrini, Regoli. Allenatore Indiani

Arbitro: Davide Garliffi di Alghero, assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto e Cosimo De Tommaso di Voghera

Note: spettatori circa 3.200 - angoli 0-7 - recupero 1'+5'

foto di repertorio