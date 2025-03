Fuori dal Coro: anche a Grosseto il caso che fa infuriare Mario Giordano

Grosseto: Anche a Grosseto si verifica, come purtroppo in tutta Italia, un caso di casa occupata. Ieri sera, nella trasmissione "Fuori dal Coro" su Rete 4, programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente, magistralmente condotto da Mario Giordano, è stato raccontato il caso di Silvia Bicocchi.

Silvia Bicocchi, dal 2021, ha la sua casa occupata. Aveva stipulato un contratto di compravendita che prevedeva pagamenti a rate prima del rogito. Gli acquirenti versano un piccolo acconto, e l’atto viene fissato inizialmente per il 30 settembre 2022, ma quel giorno gli acquirenti non si presentano. Dopo varie trattative, si trova un nuovo accordo: gli acquirenti si impegnano a lasciare l’abitazione il 14 luglio 2023, ma anche questa volta l’accordo non viene rispettato.

La proprietaria, con grande pazienza, accetta un’ulteriore proroga: gli occupanti dovrebbero lasciare l’appartamento entro il 30 giugno 2024. Tuttavia, anche in questa data nessuno se ne va.

Arriva quindi la sentenza del giudice, il 26 febbraio 2025, che ordina lo sfratto, ma la famiglia occupante è ancora nella casa della Bicocchi.

“Io queste cose non le accetto!” – esclama indignato Mario Giordano – “Una proprietaria aspetta da quattro anni che la sua casa venga liberata e deve pure avere paura di chi la occupa!”.





Parte il servizio del giornalista Gianluca Torti di Rete 4. Ci troviamo a Grosseto, zona Barbanella, dove la casa è stata occupata.

Il giornalista chiede all’occupante: “Perché non se ne va dalla casa?”

Occupante: “Io sono figlia di un onorevole, ha capito? Un onorevole della prima Democrazia Cristiana. Ho un nome e un cognome!”.

Giornalista: “E questo le dà diritto di occupare una casa?”

Occupante: “Vedrà che fine fa! E la signora Bicocchi pagherà le conseguenze di quello che sta facendo”.

Occupante: “Io occupo questa casa per colpa del mio ex marito che non paga. Il problema è tuo, ma io non lo sto causndo”.

Silvia Bicocchi è disperata: “Non so come uscire da questa situazione” – racconta – “Mi ero impegnata ad acquistare un’altra casa contando sui soldi della vendita. Mi sono indebitata fino al collo e la notte non riesco a dormire”.

“Devo pagare 1400 euro al mese di mutuo per mantenere in casa chi non vuole pagare né affitto, né condominio, né altro”, aggiunge.

Silvia è una libera professionista e non può fermarsi con il lavoro, nonostante le sue precarie condizioni di salute. Soffre di due malattie autoimmuni e avrebbe bisogno di riposo, ma in questa situazione è impossibile.

Durante il servizio di Rete 4, Silvia Bicocchi comunica a Mario Giordano che nelle ultime ore la banca ha preso in carico un piccolo bonifico di 5000 euro e che gli occupanti si sarebbero impegnati a lasciare l’abitazione entro la settimana.

Speriamo che sia davvero così.

“La signora Silvia si sente in colpa perché difende un suo diritto”, conclude Giordano. “È una cosa che mi manda in bestia! È un suo diritto!”





E' possibile vedere il servizio di Rete4 a questo indirizzo e precisamente, al punto 2.04.00 della trasmissione, quello della signora Silvia Bicocchi

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/puntata-del-12-marzo_F313480901002501