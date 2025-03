Eventi: ‘Sinfonie di armonie in scena’, la serata conclusiva al teatro della Compagnia

Iniziativa per la pace dedicata all’ex assessore regionale Massimo Toschi. Sul palco gli alunni delle scuole fiorentine presentano i loro elaborati. La consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa Federica Fratoni: “Felici di ospitare questo progetto. La pace è una dimensione irrinunciabile della nostra quotidianità”

Firenze: Si terrà venerdì 14 marzo alle 20, al Teatro della Compagnia, l’evento conclusivo della Marcia Virtuale ‘Armonia for Peace’, che coinvolge scuole di tutto il mondo attraverso la produzione e la diffusione in rete di video sul tema della pace prodotti dalle classi di molti istituti di ogni ordine e grado. Protagonisti della serata, dal titolo “Sinfonie di armonie in scena”, saranno gli alunni delle scuole primarie fiorentine “Salviati” e “Acciaiuoli” che hanno partecipato al progetto. L’iniziativa, presentata questa mattina (mercoledì 12 marzo) a palazzo del Pegaso da Federica Fratoni, consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa toscana, Elisa Catolfi, curatrice del progetto, e Antonella Lombardo, presidente dell’associazione culturale Dancelab Armonia, si inserisce nell’ambito del progetto Chiavi della Città del Comune di Firenze e del ventesimo Festival internazionale Armonia tra i popoli, ed è dedicata alla memoria di Massimo Toschi, già assessore della Regione Toscana, che ha sempre unito la ricerca e lo studio all’impegno sociale e civile.

Sul palco, gli alunni delle scuole fiorentine presenteranno i loro elaborati raccontando l’esperienza vissuta con le loro insegnati come “costruttori di pace”. Verranno inoltre proiettati video prodotti da bambini e ragazzi di varie parti del mondo. Prevista l’esibizione dei giovani ballerini del Laboratorio Accademico Danza e la partecipazione del Teatro Daccapo. Saranno presenti inoltre Carlos Palma, presidente di Living Peace, rete mondiale che promuove percorsi di educazione alla pace, e il giornalista Michele Zanzucchi che parlerà della figura di Massimo Toschi.

La consigliera Federica Fratoni si è detta “molto felice e orgogliosa di presentare il Consiglio regionale un progetto che parte in Val di Nievole e che non poteva non abbracciare Firenze e la Regione Toscana, che vi partecipa fin dall’inizio grazie all’opera dell’indimenticabile Massimo Toschi, grande amministratore e grande uomo di pace, che ha ispirato questo progetto”. “Siamo felici inoltre di ospitare questa serata nel nostro Teatro della Compagnia – ha aggiunto - che verrà animato da tanti bambini coinvolti in un percorso importantissimo dell’associazione ‘Dancelab Armonia’, che oggi si ritrova a lavorare in prima linea. Tutti i giorni ci arrivano notizie che angosciano e preoccupano, e questo deve spingere a vivere sempre di più la pace come dimensione irrinunciabile della nostra vita quotidiana”.

Antonella Lombardo, presidente di Dancelab Armonia, ha ribadito come lo scopo dell’associazione “sia istaurare rapporti di fratellanza tra i popoli attraverso l’arte”. “L’iniziativa di venerdì sera – ha spiegato - conclude la marcia virtuale della pace che ha coinvolto scuole che arrivano da tutto il mondo: attraverso un video di un minuto le scuole coinvolte nel progetto testimonieranno come sono stati capaci di essere costruttori di pace”.

Elisa Catolfi, curatrice del Festival internazionale “Armonia tra i popoli”, ha sottolineato come esso abbia una lunga storia. “Da venti anni lavoriamo nel campo artistico e, attraverso la passione per l’arte dei giovani, portiamo un messaggio di pace ad altri giovani e alla cittadinanza tutta”. “Lavoriamo in molte parti del mondo, tra cui il Medio Oriente, dove coinvolgiamo nei nostri campus di alta specializzazione nella danza, ragazzi che vivono in situazioni di conflitto – ha detto - . Attraverso il linguaggio dell’arte, che non ha confini né barriere, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza facendo sperimentare ai giovani sulla propria pelle cosa significhi essere costruttori di una cultura nuova”. Ha poi ricordato la figura di Massimo Toschi “padre fondatore di ‘Armonia tra i popoli’ che si è speso per la pace attraverso la costruzione di relazioni forti, autentiche, che aprivano al dialogo e costruivano una cultura diversa”.

L’evento, a ingresso gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza.