“Franco Falconi Cup”: festa per tanti giovani calciatori

Grosseto: Si è conclusa la seconda edizione della “Franco Falconi Cup”, manifestazione sportiva che ha visto scendere in campo tanti giovani calciatori, in una giornata di festa e sport. L’evento, organizzato dalla Nuova Grosseto Barbanella nel ricordo dello storico allenatore e dirigente, ha mandato in campo i giovani nati nel 2014, appartenenti alla categoria Pulcini. Oltre alla società ospitante, hanno partecipato all’evento le formazioni di Grosseto, Atletico Maremma, InvictaSauro, Venturina, Roselle e Virtus Maremma che si sono confrontante all’insegna del divertimento e della massima lealtà sportiva. «L’iniziativa ha ottenuto il successo che speravamo – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – in quella che è stata una bella giornata di calcio, proprio come sarebbe piaciuta a Franco Falconi che ha fatto crescere tanti giovani calciatori. Per noi è il modo migliore per ricordare una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra società». Nutrita la partecipazione del pubblico per la manifestazione a ingresso gratuito, ma con la possibilità di fare beneficienza. Le offerte raccolte, infatti, verranno devolute a La Farfalla, associazione che da anni opera sul nostro territorio a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. Per la cronaca, ad aggiudicarsi la seconda edizione della “Franco Falconi Cup” sono stati i 2014 del Venturina che in finale sono riusciti a prevalere sui giovani del Grosseto.