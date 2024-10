Allerta meteo arancione: chiuse scuole di ogni ordine e grado a Massa Marittima il giorno 8 ottobre

Massa Marittima: La sala operativa della Protezione Civile Regionale in data 7 ottobre 2024 ha diramato l’allerta meteo di codice ARANCIONE per avverse condizioni metereologiche per rischio idraulico, dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di domani, martedì 8 ottobre 2024.

Considerato il livello di allerta diramato la sindaca di Massa Marittima ha emesso in via precauzionale un'ordinanza che prevede per il giorno martedì 8 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.