Cambio di guardia in FDI Toscana: Fabrizio Rossi lascia dopo 4 anni fantastici la guida del partito

"In bocca al lupo a sindaco di Pistoia Tomasi, gli affido un grande partito"

Firenze: "I quattro anni di Fabrizio Rossi da coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia sono stati caratterizzati da grandi successi e da eccezionali momenti sempre in crescendo.

Dalle nostre vittorie in sette comuni capoluogo, grazie all'elezione di persone capaci e serie, all'aumento esponenziale dei nostri iscritti, fino alla vittoria del governo Meloni che sta guidando in modo straordinario il nostro paese.

Il lavoro che ho portato avanti con Fratelli d'Italia è stato importante, abbiamo consolidato in modo deciso un nostro coordinamento tra i vari livelli che, ogni giorno, è caratterizzato dal confronto. Affido quindi ad Alessandro Tomasi un grande partito ed insieme continueremo a lavorare per vincere la regione Toscana. Alessandro saprà dimostrare, anche in questo ruolo, il valore già espresso come sindaco di Pistoia. Una scelta vincente, anche come nostro candidato alle regionali toscane 2025. Continua il nostro impegno insieme per una Toscana libera dalla sinistra". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano uscente di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.