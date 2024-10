CB5, Rinnovo dei membri dell’Assemblea consortile: risultati ed eletti

Sezione 1 e Sezione 2 alla lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”; sezione 3 alla Lista Ambiente e Territorio”



Livorno: Le elezioni consortile del Consorzio 5 Toscana Costa per il rinnovo dell’Assemblea hanno visto prevalere la lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”. Lista sostenuta da Coldiretti che si aggiudica la maggioranza relativa in due delle tre fasce di contribuenza in cui sono suddivisi gli elettori. Nella prima fascia dove votano in prevalenza i residenti dei centri abitati e nella seconda fascia, nella quale sono concentrate le piccole e medie aziende. La terza fascia, quella delle aziende medio grandi ha visto prevale la lista “Ambiente e Territorio”. Nessun seggio alla lista “BonifichiamoLI” (presente solo nella sezione 1) per effetto del Regolamento Elettorale nel quale si prevede l’attribuzione alle prime due liste classificate.

Le elezioni del Consorzio 5 Toscana Costa hanno registrato la partecipazione di 3578 consorziati. Una partecipazione triplicata rispetto alle elezioni del 2019. Segno della crescita dell’Ente e del riconoscimento da parte dei consorziati del lavoro svolto in questi anni. La campagna elettorale si è svolta in modo sereno e tutte le liste in corsa hanno potuto illustrare agli elettori sia i propri propositi che i candidati proposti.

Le operazioni di voto non hanno registrato problematiche, questo grazie al lavoro svolto e alla cura dell’organizzazione garantita dal personale consortile coinvolto a cui va il ringraziamento dichiara il Direttore Generale dell’Ente Roberto Benvenuto, che da parte dei Presidenti e scrutatori dei 46 seggi aperti nel comprensorio.

“Le elezioni sono un appuntamento importante per la democrazia” - Afferma il Presidente Giancarlo Vallesi – “Il mio auspicio è che sempre più consorziati partecipino attivamente alla scelta degli amministratori dell’Ente con la consapevolezza dell’importante lavoro svolto dal Consorzio sul comprensorio.

Gli eletti risultano:

Sezione 1

Lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”: Arduini Luca, Franci Valentina, Giovani Luciana e Piccini Claudio

Lista “Ambiente e Territorio”: Agostini Luca

Sezione 2

Lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”: Allori Guido, Biagioni Enrico, Gabbricci Anna Maria e Filippi Francesco

Lista “Ambiente e Territorio”: Soffritti Rossana

Sezione 3

Lista “Ambiente e Territorio”: Meini Alessandro, Meini Fabrizio, Neri Marco e Spinetti Adamo

Lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica”: Lenzi Fiorella