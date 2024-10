Disperso. Il ringraziamento del Comune di Sorano alle squadre di ricerca

Sorano: «A nome di tutto l’ente comunale – dichiara il sindaco Ugo Lotti – voglio esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutte le persone, donne e uomini, che in queste ore hanno contribuito alle ricerche e al ritrovamento del nostro concittadino. Grazie alla Prefettura di Grosseto, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla polizia municipale, ai volontari per il grande lavoro di squadra che fortunatamente ha avuto un esito positivo. La forza di una comunità sta proprio in queste azioni condivise, grazie davvero a tutti».