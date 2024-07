Fondazione CRF sostiene LILT APS ETS Provincia Grosseto

Donato un nuovo ecografo portatile in dotazione ai medici volontari della LILT.



Grosseto: Il dott. Carlo Vellutini e la dr.ssa Francesca Peri, in rappresentanza della Fondazione CRF, hanno presenziato il momento del collaudo dell’apparecchio, effettuato dall’Ing. Brocchi Cristiano responsabile degli apparati elettromedicali dell’ Associazione .

Presenti il coordinatore provinciale Lilt Barbara Bricca ed il gastroenterologo Dott. Corsetti Marco, uno dei medici che userà il nuovo ecografo per fornire servizio di screening.

Questa importante donazione è un concreto sostegno alla prevenzione oncologica contribuendo di fatto alla realizzazione del progetto “ Estensione dei servizi di screening e prevenzione dell’insorgenza dei tumori nella Provincia di Grosseto ”, redatto per la LILT dalla d.ssa Valeria Fabbroni . L’ecografo portatile di ultima generazione viene inserito nella dotazione utile agli screening itineranti per l’attività nelle frazioni, educando le persone alla cultura della prevenzione .

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal Direttore Sanitario della LILT Dott. Bruno Mazzocchi.

“La Lilt svolge un ruolo importante in termini di prevenzione -affermano Carlo Vellutini, consigliere di amministrazione della Fondazione CR Firenze e Francesca Peri, membro del Comitato di Indirizzo - In questi anni ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero di utenti, sintomo di un servizio che funziona e che si rivela prezioso per la comunità. L’ecografo portatile inoltre permetterà di assicurare la prevenzione anche nei vari comuni della provincia e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto”.