Filippo Tronchi, unico italiano premiato al Concorso "Leonardo 4 children"

Grosseto: Filippo Tronchi, studente del Liceo Musicale Polo Bianciardi, è l’unico italiano premiato al Concorso “LEONARDO 4 CHILDREN” dedicato alla composizione musicale.

Sono state davvero grandi la gioia e la soddisfazione nell’apprendere la notizia dell’importante riconoscimento assegnato a Filippo Tronchi, pianista, studente presso il Liceo Musicale Polo Bianciardi di Grosseto con la Prof.ssa Gloria Mazzi e presso il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno sotto la guida del M° Sergio De Simone. Filippo infatti è risultato 2° al concorso internazionale LEONARDO 4 CHILDREN, vincendo il premio con una sua composizione inedita sul tema dell’uguaglianza intitolata “Diversi ma uguali” per la sezione musicale, LEONARDO 4 MUSIC.

Leonardo 4 Children è un concorso internazionale istituito dalla Carano 4 Children, una fondazione senza scopo di lucro creata a Bruxelles nel 2018 in memoria di due importanti ingegneri aeronautici, Erika Ciancaleoni e Luigi Carano. Si tratta di un concorso dedicato ai grandi temi del clima, dell’uguaglianza e della pace: ogni partecipante, in ambito musicale, letterario o scientifico, doveva cimentarsi con queste tematiche.





“Ho scelto il tema dell’uguaglianza” ha affermato Filippo, che ha iniziato a studiare seriamente la composizione da autodidatta solo un anno fa, “ispirandomi agli stati d'animo di chi non si sente accettato dagli altri, cercando di trasferire nella musica sentimenti di isolamento, incomprensione, solitudine e disagio, che spesso riflettono gli stati d'animo dei giovani d'oggi”. “Con questo brano”, prosegue, “volevo trasmettere che nonostante ognuno di noi sia diverso l'uno dall'altro, ad uno stesso tempo ognuno di noi è uguale a tutti gli altri, e questa idea si riflette anche nel modo in cui la mia composizione è stata organizzata: ogni sezione è caratterizzata da motivi musicali che si ripresentano uguali da un punto di vista ritmico, e diversi da un punto di vista melodico.”

La mattina del 4 ottobre Filippo ha partecipato alla premiazione che si è svolta a Bruxelles presso l’Istituto di Cultura Italiana; la sera, presso l’Espace Lumen, dopo aver suonato la sua composizione di fronte ad un teatro gremito di grandi e piccini, ha ricevuto il premio di 500 Euro ed il Diploma.





In questa settimana Filippo dovrà cimentarsi in due altri grandi appuntamenti: è stato selezionato, all’interno del Conservatorio P. Mascagni, per partecipare alla candidatura per la Borsa di studio intitolata ad Erik Torricelli, in programma il prossimo 11 ottobre presso il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena; inoltre, Sabato 12 ottobre alle ore 17.30 aprirà la nuova edizione del Scriabin Concert Series diretto dal M° Antonio Di Cristofano, con un programma dedicato a W. A. Mozart (K 331 n.11) e F. Chopin (24 preludi).

Ancora una volta il Liceo musicale si fa ponte per valorizzare le eccellenze e per stimolare la creatività dei suoi studenti.