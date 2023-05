FdI pronto a sostenere apparentamento centrodestra Massa e Pietrasanta

Firenze: “Fratelli d’Italia in Toscana è saldamente il primo partito della coalizione di centrodestra. Ringraziamo i nostri candidati che hanno dimostrato quanto il partito stia godendo di ottima salute e stia crescendo. Questi risultati ci spronano a cercare l’unità della coalizione per le prossime sfide che ci attendono. In particolare a Pietrasanta e a Massa, comuni in cui le questioni locali hanno molto penalizzato il risultato complessivo, siamo pronti a sostenere formalmente chi, del centrodestra, è arrivato al ballottaggio, con l’apparentamento.



Per quanto riguarda gli altri comuni capoluogo, ottimo risultato a Siena, città in cui Fratelli d’Italia è il primo partito della coalizione, mentre siamo molto fiduciosi per il ballottaggio a Pisa, visto il grande risultato conseguito dal sindaco uscente Michele Conti.

Fra i comuni non capoluogo, ottima affermazione a Monte Argentario e a Poggio a Caiano. Il dato complessivo di questa tornata elettorale ci spinge, certamente, a riflettere per affrontare in futuro le sfide che ci attendono. In Toscana per vincere è necessario puntare sui candidati del centrodestra che sappiano unire e non dividere”. Lo afferma, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.