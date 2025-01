Gruppo sangue Humanitas: Garantite 54 donazioni nel corso del 2024

Sensi: «il Gruppo donatori sangue cresce con 19 nuovi donatori e arriva a 40 persone. Siamo ancora una piccola realtà ma il percorso di crescita è iniziato»

Grosseto: Il 2024 è stato un buon anno per il Gruppo donatori sangue dell’Humanitas di Grosseto. Che è riuscito complessivamente a garantire 53 donazioni di sangue e plasma, ma soprattutto, cosa ancora più importante, ad associare al gruppo 19 nuovi donatori. Raggiungendo così un numero complessivo di volontari composto da 40 persone. Allargando i propri orizzonti un po’ a tutta la Toscana, con i nostri donatori che si sono rivolti anche ad altre emoteche della regione per motivi di studio, di lavoro o di vicinanza.

«Il percorso di crescita fatto dal Gruppo donatori di sangue - spiega il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi – è stato davvero virtuoso, ed è proseguito in parallelo con la crescita dell'associazione. Che in pochi anni ha raggiunto il numero considerevole di 80 volontari operativi, con oltre 1.500 soci che sostengono le attività. Questa buona notizia ci fa iniziare il 2025 all'insegna dell'ottimismo, in vista della prossima apertura della nuova sede nella quale sono iniziati già i lavori».

Il Gruppo donatori sangue è anche entrato a far parte del tavolo di coordinamento con il centro trasfusionale di Grosseto e le altre associazioni operanti sulla donazione del sangue quali Avis, Fratres e Cri. Tavolo che permetterà di migliorare il servizio all’emoteca del Misericordia realizzando iniziative congiunte, comprese quelle di promozione della donazione, come quella appena conclusa dell’addobbo dell’albero di Natale del centro trasfusionale da parte dei donatori di sangue. Centro dove il Gruppo è visibile grazie a un grande poster, un espositore e volantini. Inoltre, nei mesi di settembre e ottobre è stata realizzata la campagna “Porta un amico a donare, abbiamo tutti da guadagnare”, conclusa con un piccolo rinfresco e la premiazione dei nuovi donatori. Piccoli gesti che aiutano a crescere.

«Si tratta ancora di piccoli numeri in termini assoluti – conclude Sensi - e c’è ancora tanto da lavorare. Tuttavia, come si dice, “chi ben comincia è a metà dell'opera”: il nostro obiettivo è rafforzare il gruppo di volontari disponibili a seguire i donatori, così da ampliare la platea dei donatori e portare un contributo maggiore in termini di donazione di plasma e di sangue».

Per qualsiasi info o per prenotare la donazione o il primo accesso per un nuovo donatore contattare il numero 370-3081346oppure scrivere a donazionesangue@anpasgrosseto.it

Riepilogo dei numeri nel 2024:

Donatori attivi complessivi: 40 (di cui 19 nuovi donatori 2024)

Donazioni effettuate: 53 (di cui 43 sangue intero e 10 plasmaferesi) e suddivise nei seguenti centri trasfusionali: Grosseto: 48; Piombino: 2; Pisa Cisanello: 1; Firenze Careggi: 1; Siena Le Scotte: 1.