Grosseto: Arti di strada e circensi, teatro, musica e cultura in un evento dedicato a favole, fiabe, storie e filastrocche messe in scena, raccontate e rivisitate nella fantastica cornice del centro storico di Grosseto. In città arriva “Favolosa – La città dei bambini”, l’evento gratuito promosso dal Centro commerciale naturale in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Conad Grosseto.



L’iniziativa, in programma giovedì 31 agosto, animerà il nostro centro cittadino con oltre 30 eventi e 60 artisti provenienti da tutta Italia. Sarà la prima edizione di quello che vuole diventare un punto di riferimento annuale del divertimento per tutta la famiglia.

Uno spettacolo itinerante, guidato alla streetband Magicaboola, ma anche digitale, grazie alla realizzazione di una landig page nella quale saranno descritte le singole attività e di una mappa interattiva che guiderà gli ospiti per le vie cittadine.

L’evento sarà interamente a misura di bambino. In quest’ottica, i commercianti offriranno “l’aperitivo dei bambini” e proporranno un menù fiabesco; le librerie organizzeranno delle letture per ragazzi e i negozi ospiteranno gare di giochi e fumetti.

Contestualmente a questo sarà previsto, visto il periodo, lo Sbaracco: l’iniziativa commerciale che vedrà i commercianti allestire, fuori dal proprio negozio, un “banco” con sconti eccezionali.

“Ancora una volta l’Amministrazione comunale collabora con una realtà importante come quella del Ccn – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini – Un plauso va alla nuova dirigenza, diretta da Agata Renzo, che ha già ottenuto un ottimo riscontro con l’apertura straordinaria dei negozi il giovedì sera. Siamo certi del successo di questa iniziativa, che ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per i più piccoli in città e un appuntamento annuale, distribuito anche in più giorni. Inoltre, stiamo già lavorando insieme sugli eventi di fine anno per regalare alla comunità uno splendido Natale”.

Soddisfatta anche la nuova presidente del Ccn Agata Renzo: “Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione comunale per averci sostenuto nella realizzazione dell’evento – sottolinea – Dal nostro insediamento abbiamo cambiato strategia, creato un nuovo logo e una pagina instagram ufficiale nella quale vengono quotidianamente condivisi contenuti culturali. È importante fare team e creare sinergia con l’Amministrazione comunale per promuovere il nostro territorio.

Partire dal mondo delle fiabe, che incanta e stupisce grandi e piccoli, siamo certi possa essere una soluzione vincente. Per il prossimo anno l’obiettivo è quello di riuscire a distribuire la manifestazione in più giornate, creando un evento diffuso che accolga anche il pubblico fuori città”.