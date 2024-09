Fap Acli Grosseto e Lilt Grosseto Aps-Ets insieme per la prevenzione

Un nuovo dermatoscopio di ultima generazione – strumento necessario per il controllo dei nei – è stato donato alla LILT Aps-Ets di Grosseto dalla Fap (federazione anziani pensionati ) Acli di Grosseto.



Grosseto: Con questa donazione la Fap rinnova il proprio sostegno alla LILT di Grosseto, consolidando un rapporto nato nel 2022.

Con soddisfazione la Presidente del Fap Acli, Anna Maria Mascagni, ha consegnato alla LILT lo strumento che già da questa settimana viene utilizzato dai dermatologi per l’effettuazione della mappatura dei nei. Quello del controllo dei nei è un importante screening, non invasivo, al quale i soci Lilt possono sottoporsi periodicamente con l’importante vantaggio di esaminare l'epidermide, il derma e altre parti della pelle, al fine di riconoscere eventuali anomalie e irregolarità nella pigmentazione e in altri aspetti, contribuendo alla diagnosi di tumori benigni e maligni, tra cui il melanoma.

Nel primo semestre 2024 alla Lilt sono stati effettuati 713 screening di prevenzione oncologica con dermatoscopio in epiluminescenza.

Come si effettua la mappatura dei nei?



Il socio Lilt viene fatto sdraiare sul lettino. Il dermatologo, tramite l’utilizzo del dermatoscopio esegue un esame dei nevi presenti sulla pelle, effettuando la memorizzazione dell’immagine e delle dimensioni di quelli per i quali si ritiene necessario fare ulteriori controlli nel tempo. Le immagini demoscopiche dei nevi vengono archiviate per poterle confrontare con quelle che si acquisiranno nei mesi o anni successivi in modo da poter notare segni di modificazioni non riconoscibili a occhio nudo.

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. Per accedere ai servizi è necessario essere soci LILT Grosseto APS-ETS