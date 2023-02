Economia: sostegno a credito cooperativo e banche popolari

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione del Partito democratico, emendata da Irene Galletti (M5S)



Firenze: L’aula di palazzo del Pegaso ha approvato, con voto unanime, una mozione del Partito democratico, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, emendata da Irene Galletti (M5S).



L’atto impegna l’esecutivo regionale ad attivarsi in sede nazionale, perché in occasione della revisione in atto delle normative comunitarie per il recepimento degli accordi finali di “Basilea 3+”, si evidenzi la necessità di riconoscere forme di proporzionalità, per sostenere adeguatamente la natura mutualistica e le peculiarità delle Bcc, quali banche cooperative di comunità. La mozione, inoltre, impegna la Giunta regionale “a valutare l’opportunità di sollecitare un intervento unitario della Conferenza delle Regioni e del Comitato europeo delle Regioni, nei confronti del Governo italiano e del Parlamento europeo in tal senso”.

Nell’atto si evidenzia come con le nuove norme di Basilea, che rischiano di appesantire i requisiti di capitale che dovranno essere garantiti dalle banche, le Istituzioni europee dovrebbero riservare una particolare attenzione agli istituti minori, quindi anche al sistema del credito cooperativo, “componente originale dell’industria bancaria italiana” e alle banche popolari, “una realtà importante per il territorio toscano e nazionale”.