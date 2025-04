Controversie telefoniche: Corecom, a Siena la terza tappa del ‘Conciliaweb tour’

Mercoledì 2 aprile a partire dalle 10 a palazzo Patrizi per diffondere il servizio a favore dei cittadini attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Incontro rivolto agli Enti Locali dell’Area vasta Sud-est. Con il presidente Marco Meacci e i membri del Corecom, interverranno la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, e il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri

Firenze – Fa tappa a Siena il ‘Conciliaweb tour’ del Corecom, la nuova campagna itinerante del Comitato regionale toscano per le comunicazioni rivolta in questa occasione ai Comuni dell’Area vasta Sud-est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), per diffondere il servizio a favore dei cittadini e rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori nei servizi di telecomunicazioni.

L’appuntamento per gli amministratori locali e gli operatori degli Uffici relazioni con il pubblico dei Comuni dell’Area vasta Sud est è per mercoledì 2 aprile, alle 10, a Palazzo Patrizi, via di Città, 65. Interverranno il presidente del Corecom, Marco Meacci, con Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, che del Comitato fanno parte; la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, e il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri.

Il Corecom può concretamente aiutare il cittadino, anche coinvolgendo i Comuni, che sono l’istituzione più vicina, attraverso gli Uffici relazioni con il pubblico. Lo dimostrano i dati delle conciliazioni ottenute grazie all’intervento del Corecom nel 2024 in Toscana, con un volume complessivo che si avvicina al milione di euro.

L’iniziativa è promossa da Corecom, Consiglio regionale e Anci Toscana.

Per iscrizioni: https://shorturl.at/UGgtn