Hockey. Serie A2, la Blue Factor a Viareggio contro i Pumas

Castiglione: Dopo la sosta, gara chiave per il Castiglione in ottica primo posto. Anche la serie B gioca al Dorando Pietri sempre sabato ma alle 18. In pista anche l'under17: domenica contro il Forte dei Marmi, e l'under15, sabato nel ritorno contro il Cp Grosseto

Turno impegnativo la settima giornata di ritorno per la Blue Factor: il Castiglione gioca sulla pista Dorando Pietri e Viareggio con i Pumas Ancora (ore 20.45 arbitro Donato Mauto di Salerno), e in ballo c'è il primo posto. I biancocelesti di Massimo Bracali sembrano aver trovato la quadratura nelle ultime settimane, e il turno di sosta ha permesso di allenarsi e ricaricare le batterie in vista del finale di stagione. Contro i Pumas di Mirko Bertolucci è una sfida importante, considerando che all'andata i viareggini violarono il Casa Mora per 6-4, mettendo in mostra un gioco veloce e preciso. Il Castiglione poi ha cambiato decisamente marcia, recuperando tutti i giocatori e ha conquistato il primo posto in classifica: utile in chiave playoff per avere il diritto all'eventuale “bella” in casa. Nella squadra versiliese come detto molti giovani talenti, convocati anche nella Nazionale under 23. Da tenere d'occhio il terzetto composto da Bigatti, Carrieri e Mora Pacheco tutti con 11 gol, oltre al portiere Mechini colonna della squadra. «E' una gara decisiva per il nostro futuro – ha chiosato il presidente dell'Hc Marcello Pericoli – le nostre ambizioni passano da partite come queste. Gli obiettivi non sono cambiati, la squadra darà tutto».

Prima della serie A2 ci sarà un gustoso antipasto alle 18 (arbitro Marco Rondina di Vercelli), sempre sulla pista Pietri, fra i Pumas Ancora e la Blue Factor di serie B, per la quarta di ritorno. All'andata a vincere fu il Castiglione per 6-5, al termine di una vera battaglia.

Sabato alle 15.30 al Casa Mora il ritorno della semifinale playoff contro il Cp Grosseto con il Castiglione che ha vinto la gara d'andata per 10-2.

Domenica gara decisiva per l'under17 per la quinta partita dei playoff a tre: al Casa Mora alle 11.30 la sfida è contro il Forte dei Marmi e il Castiglione deve solo vincere.