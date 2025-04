Garante Infanzia e Adolescenza: siglato il protocollo di intesa per educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

L'accordo dà avvio a una collaborazione tra il Garante Camilla Bianchi e l'Istituto di Istruzione Superiore Alberti–Dante di Firenze

Firenze – E' stato siglato mercoledì 2 aprile il Protocollo d'Intesa per la Promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità tra l' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, Camilla Bianchi, e l'Istituto di istruzione superiore Alberti – Dante, rappresentato dal dirigente scolastico Marco Poli .

Il protocollo ha lo scopo di promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità in ambito scolastico e dà avvio a una collaborazione interistituzionale che prevede la realizzazione di iniziative e azioni mirate all'obiettivo.

"L'accordo si inserisce in un percorso di promozione e diffusione della cultura della legalità nelle scuole, che abbiamo avviato sul territorio regionale – ha spiegato il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, Camilla Bianchi – e che ha già coinvolto il Comune di Capannori e si estenderà all'Unione dei Comuni del Casentino. Questo protocollo allarga l'ambito di azione ponendo l'attenzione anche sul tema della cittadinanza attiva. Miriamo a un coinvolgimento diretto delle ragazze e dei ragazzi in attività non solo teoriche ma anche concrete, come quelle da sviluppare nelle realtà ospedaliere”.

“La cultura della legalità e l'educazione alla cittadinanza – ha continuato il Garante – sono un presupposto imprescindibile per favorire lo sviluppo di un'identità individuale e collettiva improntata a valori etici e democratici e per sostenere una convivenza civile fondata sulla conoscenza e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle regole della comunità, sullo sviluppo di un'etica della responsabilità, sui valori della solidarietà e della partecipazione, sulla prevenzione e contrasto a ogni forma di prevaricazione e violenza morale, sia fisica che fisica”.

" Questo protocollo rappresenta un'importante occasione per il nostro istituto, non solo per consolidare il nostro impegno nella promozione della cittadinanza attiva e della legalità, ma anche per offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti opportunità concrete di crescita personale e collettiva – ha commentato il professore Marco Poli, dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore Alberti – Dante -. Crediamo fermamente che l'educazione alla legalità e alla responsabilità sociale debba essere parte integrante del percorso scolastico, consentendo le nuove generazioni di sviluppare una consapevolezza critica e un senso di appartenenza alla comunità. L'IIS Alberti – Dante, con le sue diverse anime, Classico, Artistico e Musicale, si pone come un laboratorio educativo aperto al territorio, pronto a collaborare con le istituzioni per costruire percorsi innovativi che mettono al centro i diritti, la dignità e la crescita dei giovani, con l'obiettivo di formare cittadini consapevoli, capaci di affrontare con maturità e responsabilità le sfide della società contemporanea ” .

Nello specifico il protocollo prevede un esercizio concreto di cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento di persone di minore età in una serie di attività, anche di tipo laboratoriale, da sviluppare all'interno di alcune realtà, come quelle ospedaliere, con l'obiettivo di incentivare la relazione tra pari nel processo di cura di bambine, bambini e adolescenti lungodegenti, favorendone la reciproca crescita educativa, nonché l'accrescimento di un comune sentimento di solidarietà e rispetto dell'altro. Sempre nell'ambito della cittadinanza attiva, l'intesa promuove momenti di incontro e dialogo tra scuole e istituzioni per accrescere nelle persone di minore età il senso di partecipazione e di corresponsabilità collettiva. Ancora sono previste una serie di azioni all'interno della scuola volte a promuovere momenti formativi e informativi rispetto a vari ambiti, tra cui quello relativo al l' uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali, alla prevenzione e contrasto di ogni forma di dipendenza (sostanze stupefacenti, alcol, gioco d'azzardo), alla prevenzione e contrasto alla violenza e alla criminalità organizzata anche di stampo mafioso.

L'Istituto di Istruzione Superiore Alberti – Dante è un'istituzione scolastica di riferimento nel territorio fiorentino, e comprende il Liceo Classico, il Liceo Artistico e il Liceo Musicale.