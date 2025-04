Grosseto, nuova energia per il centro storico: inaugura una scuola nautica

Grosseto: Sabato 5 aprile, nel cuore del centro storico di Grosseto, aprirà una nuova scuola nautica. In un periodo in cui molte attività chiudono e il centro fatica a mantenere la sua vitalità, l’inaugurazione della sede di D.N.A. Academy rappresenta una boccata d’ossigeno per la città.

La scuola, già presente a Porto Ercole, offrirà corsi per il conseguimento di patenti nautiche entro e oltre le 12 miglia, oltre alla nuova patente da Ufficiale di 2° del Diporto, un titolo professionalizzante per chi sogna di lavorare come skipper. L’offerta formativa prevede anche corsi avanzati in mare, contribuendo a diffondere la cultura della navigazione in un territorio profondamente legato al mare. Grosseto e la Maremma, infatti, vantano una consolidata tradizione marinara, con un litorale ricco di porti turistici e una comunità che da sempre vive il mare come risorsa e passione.





L’inaugurazione, prevista per le 17 di sabato 5 aprile, in via Solferino 15, a Grosseto, sarà un momento di festa, con un brindisi e la musica dal vivo del duo “Doppia Frequenza”. Tra i presenti, due fortunati partecipanti potranno vincere un’uscita in barca a vela, un’esperienza che ben rappresenta lo spirito della scuola.

L’arrivo di un’attività formativa in una zona della città che ha visto negli ultimi anni la chiusura di molte realtà commerciali potrebbe essere un segnale positivo. Un’iniziativa che non solo porta nuove opportunità professionali per chi desidera avvicinarsi al mondo della nautica, ma che contribuisce anche a riportare vita e frequentazione nel centro storico.





Per informazioni: www.dna-academy.it.