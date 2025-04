Professionisti sanitari in piazza per screening gratuiti e incontri di educazione alla salute

Roma: Sabato 5 aprile, dalle 10 alle 16, la CEI con le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie e sociosanitarie promuove le “Piazze per la Prevenzione”: a San Salvatore in Lauro e in piazza della Chiesa Nuova a Roma numerose iniziative rivolte alla cittadinanza

In occasione del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità, le Federazioni nazionali delle professioni sociosanitarie saranno a Roma, in Piazza della Chiesa Nuova e in Piazza di San Salvatore in Lauro , sabato 5 aprile, dalle ore 10 alle ore 16, per incontrare i cittadini e, grazie alla presenza di numerosi professionisti, erogare prestazioni e screening gratuiti, fare attività di educazione alla salute e di divulgazione scientifica. Un'iniziativa promossa dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza episcopale italiana.

Tra le tante attività da segnalazione, le infermiere e gli infermieri di OPI Napoli in Piazza della Chiesa Nuova metteranno al centro dell'attenzione la prevenzione dell'arresto cardiaco attraverso la presentazione delle manovre rianimatorie e, soprattutto, l'esecuzione corretta della catena dei soccorsi. Verranno inoltre illustrati presidi ed attrezzature del soccorso avanzato, strumenti importanti per gestire le emergenze extra ospedaliere. Nella stessa piazza anche una rappresentanza di farmacisti della FOFI e poi i professionisti sanitari della FNO TSRM e PSTRP , che effettueranno attività di informazione sanitaria e screening per i cittadini presenti.

A San Salvatore in Lauro gli infermieri del CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria) si dedicheranno ai temi di protezione civile ei loro colleghi di OPI Bari condurranno altre attività di sensibilizzazione, educazione e formazione come la misurazione della pressione, spiegazioni sulle manovre di disostruzione e di primo soccorso BLSD con l'impiego di defibrillatore. Sempre in Piazza di San Salvatore in Lauro i medici sensibilizzati dalla FNOMCeO eseguiranno consulenze dermatologiche e distribuiranno materiale informativo sui corretti stili di vita: dall'alimentazione al benessere.

Nella stessa piazza i fisioterapisti della FNOFI faranno attività di informazione sulla prevenzione con la campagna 'Il Movimento che non si ferma' e con la presenza dei fisioterapisti di OFI Lazio e OFI Napoli. OFI Lazio porterà nelle piazze la sua campagna 'Fisioterapista in Ordine' un'iniziativa nata con l'obiettivo di contrastare l'abusivismo professionale e promuovere la sicurezza delle cure delle persone.

Rappresentanti di tutte le Federazioni e dei Consigli nazionali dei Professionisti della salute saranno presenti, sempre il 5 aprile , al convegno internazionale di studio dal titolo « Molti mondi, una salute » organizzato dalla Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute e promosso dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI ( https://salute.chiesacattolica.it/roma-5-aprile-2025-many-worlds-one-health/ ).

Un evento che vedrà coinvolti altri rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, per la prima volta, anche dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, a dimostrazione che “noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile”, come recita l'esortazione apostolica Laudate Deum.

Domenica 6 aprile, alle ore 10.30 , esponenti di tutte le Federazioni e Consigli nazionali dei Professionisti della salute parteciperanno alla Santa Messa in Piazza San Pietro.