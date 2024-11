Attualità Contributi alle squadre venatorie per lo smaltimento degli scarti di cacciagione 5 novembre 2024

Le domande con copia delle fatture potranno essere presentate entro sabato 30 novembre al Protocollo Manciano: Il Comune di Manciano ha stanziato 3.500 euro per il corretto smaltimento degli scarti di cacciagione. Il contributo è destinato alle squadre venatorie mancianesi che dovranno presentare la domanda al Protocollo comunale entro sabato 30 novembre. L’erogazione del contributo avverrà con un criterio di proporzionalità sulla base dell’importo complessivo concedibile a tutte le istanze al Comune, che dovranno essere accompagnate dai documenti contabili (fatture, scontrini parlanti) che attestino il sostenimento di una spesa per la corretta gestione degli scarti di cacciagione sino ad un massimo dell’intera copertura dei costi per ogni squadra venatoria richiedente. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 625348 o 0564 625331 oppure recarsi all’ufficio di piazza Magenta 1 a Manciano nei giorni di apertura al pubblico (il martedì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30). Seguici



